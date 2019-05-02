За одну ночь в Екатеринбурге сгорело семь нежилых построек

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-02T14:48:05+03:00

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Ночь с 1 на 2 мая в некоторых районах Екатеринбурга буквально выдалась жаркой. С разрывом в несколько часов полыхало сразу семь неэксплуатируемых зданий. Первое сообщение о пожаре поступило на пуль диспетчера поздним вечером - в 21:25. На улице Дагестанская, в садовом товариществе «Оптимист» на площади 100 квадратных метров горели сразу три постройки. На тушение огня направили 31 пожарного и шесть единиц техники.

В самый разгар ночи 2:19 сотрудники МЧС выехали на очередной пожар. На улице Коркинска на площади 100 квадратных метров горели два нежилых дома. Для тушения возгорания отправили десять пожарных и две машины.

И уже 4 утра на Академика Сахарова загорелось два здания. Огонь распространился на 54 квадратных метров. Пожар тушили три пожарные машины и 17 человек личного состава МЧС. Все постройки были заброшенными, поэтому никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU