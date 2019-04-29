В екатеринбургском метро открылась фотовыставка, посвященная собакам-поводырям

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-29T17:00:06+03:00

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В метрополитене Екатеринбурга на станции «Площадь 1905 года» открылась фотовыставка, посвященная собакам-поводырям. Это – новый этап социально-просветительского проекта «Собака-проводник безопасна для общества», который проводит Областной центр реабилитации инвалидов.

На каждой колонне платформы размещены познавательные мини-стенды с фотографиями представителей редкой и благородной профессии «собака-проводник».

- Читая подписи, вы узнаете, какие породы собак отбирают для спецподготовки, кто ответственен за переход дороги – человек или собака, какие права есть у собаки-проводника при проезде в общественном транспорте, сколько времени и средств уходит на их подготовку, почему такие собаки не носят намордник, несмотря на свои внушительные размеры, какие у них есть права и обязанности и почему их нельзя угощать сладостями и многое другое», – рассказали организаторы.

Напомним, собак-проводников на Урале всего 12, некоторые из них, например, Ева или Зевс, находятся уже на заслуженном отдыхе, а вот лабрадоры Золотой родник Фейе или Николас Борн ту лав – в самом расцвете профессиональной карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU