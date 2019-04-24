При поддержке ЕВРАЗа воспитанники городской станции юных натуралистов успешно выступили во Всероссийской конференции

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-24T12:50:11+03:00

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Воспитанники городской станции юных натуралистов Владислав Замятин и Анастасия Лунева получили дипломы первой степени XII-й Всероссийской научно- экологической конференции школьников, студентов и молодежи «Вода – источник жизни на Земле». Конференция проходила в Санкт-Петербурге.

Восьмиклассник Владислав Замятин успешно защитил исследовательскую работу «Экологическая оценка юго-восточного берега Верхневыйского водохранилища» (научный руководитель Мамонова Елена Евгеньевна). Ученица 11 класса Анастасия Лунева получила диплом 1 степени за проект «Экологическая оценка состояния Черноисточинского пруда и Верхневыйского водохранилища города Нижнего Тагила» (научный руководитель Зиннатова Эльвира Рашидовна).

Педагоги и победители конференции. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Участие ребят и их педагогов в конференции стало возможным благодаря грантовому конкурсу «ЕВРАЗ: Город друзей – Город идей!». На средства гранта на станции юных натуралистов с 2018 года работает информационно-образовательная студия «Биоинженеры будущего», что помогает готовить исследовательские проекты, направленные на практическое изучение и рациональное использование природных водных объектов Нижнего Тагила.

ИСТОЧНИК KP.RU