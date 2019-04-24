2019-04-24T10:07:23+03:00
Общество

В Екатеринбурге сразу пять автобусных маршрутов изменят схему движения

Это касается рейсового общественного транспорта № 57, 57А, 15, 082 и 012
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Очередное новшество начнет действовать в Екатеринбурге с 1 маяОчередное новшество начнет действовать в Екатеринбурге с 1 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге за последние месяцы транспортные нововведения появляются с завидной регулярностью. Правда не всегда это радует пассажиров, как в случае отмены маршрута № 024. Однако местные власти уверены, что все, что они делают - повышает комфорт и безопасность поездок.

Очередное новшество начнет действовать в Екатеринбурге с 1 мая. Администрация решила изменить схему движения сразу пяти маршрутов.

Маршрут № 57 будет продлен до остановки «ДМБ № 9» и пройдет по улицам Бебеля, Техническая, Расточная, Билимбаевская, Ангарская, Техническая, Леваневского в оба направления.

Маршрут № 57А от остановки «Площадь 1905 года» будет курсировать по улицам 8 Марта, Бориса Ельцина, Челюскинцев, Стрелочников, Готвальда, Опалихинской, Технической, Расточной, Билимбаевской, Ангарской, Технической, Леваневского также до «ДМБ № 9», то есть практически по схеме маршрута № 024, но с продлением до 9-й детской больницы.

Одновременно с этим будет отменен маршрут № 13 «Площадь 1905 года – ДМБ № 9» и 13А «Площадь 1905 года – Уралтехгаз». А рейсы под № 15 теперь пойдут по улице Черепанова в обоих направлениях.

В связи с вводимыми изменениями с целью исключения дублирования маршрут № 012 вернется на прежнюю схему - «Сахарова-Елизавет».

- Данные изменения позволят восстановить прямое сообщение улиц 8 Марта-Бориса Ельцина-Челюскинцев, улучшить транспортное сообщение микрорайона Старая Сортировка с микрорайоном Вторчермет за счет работы автобусов большого класса, а также улучшить транспортное обслуживание ДМБ №9 поскольку будут уменьшены интервалы движения автобусов, - пояснили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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