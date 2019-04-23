Один погибший, двое в больнице: на Кольцовском тракте Land Cruiser протаранил сломавшийся ВАЗ

СЕГОДНЯ 07:35 2019-04-23T07:42:40+03:00

Удар был такой силы, что легковушку искорежило до неузнаваемости

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На Кольцовском тракте или, как его чаще называют автомобилисты Россельбан, произошла жуткая авария. В вазовскую легковушку на полном ходу врезалась Toyota Land Cruiser.

Фото: служба спасения "Сова"

- Водитель, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Кольцово, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на стоящий автомобиль «Ваз - 210990», - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Установлено, что иномаркой управлял 48-летний мужчина, имеющий стаж вождения 26 лет.

Фото: служба спасения "Сова"

По словам очевидцев этого страшного столкновения, за несколько минут до трагедии ВАЗ сломался, из машины вышла женщина, несколько раз осмотрела автомобиль, но аварийный знак выставлять не стала.

Фото: служба спасения "Сова"

Удар был такой силы, что от ВАЗа практически ничего не осталось. В момент аварии в салоне отечественного авто находились три женщины. 42-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Еще одна женщина 52 лет и 43-летняя водитель были госпитализированы в ГКБ № 36 с травмами различной степени тяжести.

Причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU