На Урале будут судить двух мужчин, которые утопили незнакомца, похитив его из букмекерской конторы

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-15T09:08:07+03:00

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В Екатеринбурге перед судом предстанут два местных жителя, обвиняемые в похищении березовчанина и нанесении ему смертельных травм.

В ту злополучную ночь приятели отдыхали в клубах и барах Березовского, а после этого отправились попытать удачу в букмекерскую контору. Здесь все и началось. На момент ставок приятели уже были пьяны и поругались с одним из незнакомцев.

Словесная перепалка переросла в драку. После избиения потерпевшего друзья попросили знакомую приехать к ним на машине, погрузили жертву в багажник и вывезли в лес, где продолжили избиение.

- Затем потерпевшего вновь погрузили в багажник автомобиля и перевезли в автосервис, расположенный на Фронтовых бригад в Екатеринбурге, где он скончался от полученных травм. После смерти потерпевшего его тело было вывезено одним из знакомых обвиняемых в лес Березовского, завернуто в одеяло и утоплено в водоеме, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На мужчин завели уголовные дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья".

Теперь им грозит до 15 лет и от 5 до 12 лет лишения свободы соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU