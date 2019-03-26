В Екатеринбурге пройдет первая репетиция Парада Победы

СЕГОДНЯ 07:28 2019-03-26T07:30:10+03:00

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В Екатеринбурге 27 марта на Вторчермете пройдет первая репетиция Парада Победы. Тренировка механизированной колонны состоится, по традиции, на Вторчермете. В связи с этим движение в районе будет временного перекрыто.

Большая часть репетиций запланирована на конец апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С 9:00 до 13:00 нельзя будет проехать по улице 2-я Новосибирская от Палисадной до Окружной; по Зенитчиков от Палисадной до Братской; по Патриса Лумумбы от Братской до Палисадной; по Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской. Движение будет перекрываться для всех видов транспорта, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Также репетиции запланированы с 9 до 13 часов на 3, 10, 17 и 24 апреля.

Кроме того, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 апреля и 3, 4, 7 и 8 мая будут перекрыты с 20:00 до 4:00: проспект Ленина от Карла Либкнехта до Репина; Репина от Ленина до Малышева; 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина; Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев.

Последние штрихи будут оттачивать в начале маяФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

26, 29, 28 апреля и 3, 7 мая с 19:00 и 9 мая с 5:00 на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск для транспорта закроют улицу Окраинную от Палисадной до Дорожной; Дорожную от Окраинной до Военной; Военную от Дорожной до Патриса Лумумбы; Патриса Лумумбы от Военной до Московской; Московскую от Патриса Лумумбы до Ленина; по пандусам транспортной развязки на Московской; по Посадской от Большакова до Пальмиро Тольятти; по Пальмиро Тольятти от Посадской до Московской; по Репина от Малышева до Ленина; по Малышева от Московской до Репина; по Попова от Московской до Репина.

ИСТОЧНИК KP.RU