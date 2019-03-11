Строить мост через Тагильский пруд начнут в День 297-летия города

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-11T08:08:22+03:00

11 августа 2019 года будет заложен первый камень в основание

Изменить размер текста: A A

Стало известно, когда начнется строительство моста через Тагильский пруд. Мэр Владислав Пинаев поставил задачу приступить к возведению объекта в День 297-летия города. Именно 11 августа 2019 года будет заложен первый камень в основание моста.

Замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко уже провел совещание с представителями ОАО «Уралгипротранс», МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», профильных управлений администрации и ресурсоснабжающих компаний, где обсуждались вопросы о ходе подготовки проектно-сметной документации и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры.

- С представителями компаний «МРСК» и «ГАЗЭКС» было достигнуто соглашение, касающееся инженерно-коммуникационных сетей на территории объекта, а также скорректирован график окончания работ по подготовке проектно-сметной документации. После 12 марта пакет документов будет передан на государственную экспертизу для получения итогового заключения, - рассказали в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.

После прохождения экспертиз муниципалитет направит заявку в областное министерство дорожного хозяйства и транспорта на выделение денег на строительно-монтажные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU