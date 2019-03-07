В екатеринбургском метро вооруженные военные устроили фотосессию с балеринами

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-07T12:22:46+03:00

Девушки из УрФУ снялись с военными перед 8 марта Фото: группа Вконтакте "Служба по контракту Екатеринбург", Иван Искоренко и Варя Иванова

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В метро Екатеринбурга военные Центрального военного округа сделали серию оригинальных фотографий вместе с девушками «Лаборатория Танца». На хрупких красавицах можно увидеть белоснежные пачки и пуанты, сказочные платья в пол и ярко-зеленые мини. В руках танцовщицы держат тюльпаны, а вот военные, как и положено, - автоматы. Никаких смокингов и фраков - только боевая экипировка «солдата будущего» под названием «Ратник, берцы и каски. «Сила мужчины в нежности и любви женщины!», - заявляют инициаторы фотосессии.

Во время съемок метро уже было закрыто Фото: группа Вконтакте "Служба по контракту Екатеринбург", Иван Искоренко и Варя Иванова

- Мы давно сотрудничаем с танцевальным коллективом УрФУ «Лаборатория Танца». - рассказал один из участников фотосессии военный ЦВО Владимир. - Подумали вместе с девушками, как бы необычно поздравить женщин города с 8 марта. Решили сделать такую фотосессию. Мы подумали, где бы мы интересно смотрелись, и решили, что станция метро Ботаническая очень красивая. Договорились с руководством метрополитена и ночью, когда станция уже была закрыта, мы сделали эти фотографии.

Военные поздравят девушек 8 марта - подарят цветы на Ленина Фото: группа Вконтакте "Служба по контракту Екатеринбург", Иван Искоренко и Варя Иванова

Также Владимир добавил, что 8 марта ориентировочно в 14:00 они вновь хотят удивить прекрасную половину города - выйдут на Ленина и будут дарить всем прохожим девушкам цветы. Как повезло дамам уральской столицы с настоящими мужчинами!

ИСТОЧНИК KP.RU