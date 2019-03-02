Жители Екатеринбурга вышли обнимать сквер у Театра драмы, протестуя против строительства храма

СЕГОДНЯ 18:40 2019-03-02T20:14:18+03:00

Обнять сквер пришли неравнодушные екатеринбуржцы - не только молодежь, но и пенсионеры и родители с детьми Фото: Дмитрий Москвин Фото: Facebook

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В Екатеринбурге всё не утихают споры вокруг строительства Храма Святой Екатерины на Октябрьской площади. Некоторые горожане активно протестуют, кто-то строчит гневные комментарии в интернет-сообществах города, а кому-то давно понятно - сопротивляться нет смысла - храму быть. Но в субботу 2 марта еще раз подтвердилось, что есть неравнодушные екатеринбужцы, готовые отстаивать сквер у Театра Драмы. Взявшись за руки, активисты обняли пространство, которое не желают отдавать церкви.

- Больше тысячи горожан пришли защищать сквер на Октябрьской площади. Никакого храма здесь не было и быть не должно, - пишет на своей странице в Facebook активист Дмитрий Москвин.

Акцию «Городская перекличка» горожане приняли по-разному.

- Я живу рядом к примеру, и летом мы постоянно тут гуляем, - рассказывает жительница Екатеринбурга Ирина. - Нам тут не нужны постройки. А храмов в центре и так много на один квадратный метр.

- Делать нечего вот и ходят всё подряд обнимают, - высказывается Александр. - Какой сквер? Три дерева и пара кустарников? Лучше бы взяли лопаты и посадили деревья у себя возле домов. А то как вырубить часть леса, чтоб построить квартиры - это нормально. Под парковку во дворе вырубить деревья тоже пойдет. А вот в центре кустарник никому не нужный прям так понадобился.

Несмотря на то, что мнения разделились, акция всё же собрала немало людей. Уральцы, ранее обнимавшие пруд в надежде спасти акваторию от Храма-на-воде, теперь хотят изменить решение властей построить храм и в сквере у набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU