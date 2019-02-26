В Екатеринбурге открыли кабинет, где бесплатно можно сдать тесты на аллергию

СЕГОДНЯ 13:08 2019-02-26T13:10:21+03:00

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В Екатеринбурге в поликлинике № 1 открылся специальный городской аллерго-иммунологический кабинет. Теперь на Саперов, 3 можно бесплатно сдать аллергопробы, и узнать, на что у вас именно аллергия. Как рассказали в Горздраве, раньше такие анализы проводились для взрослых на платной основе, но теперь это доступно и с полисом ОМС.

Записаться на прием в кабинет можно через участкового врача в поликлинике. Как сообщили в горздраве Екатеринбурга, запись открыта на две недели вперед. Врачи — аллергологи-иммунологи выявят, на что именно аллергия за 10 минут, распишут лечение и будут наблюдать дальше.

Врач — пульмонолог-аллерголог Татьяна Миклина. Именно она ведет прием в поликлинике. Фото: Горздрав Екатеринбурга

При необходимости прием будет вестись совместно с другими специалистами: отоларингологами, дерматологами. Специалисты отмечают, что в Екатеринбурге много людей страдают пыльцевой и бытовой аллергией. Во многом виновата экология Среднего Урала.

- В нашем аллергокабинете ведется прием пациентов как с первичными иммунодефицитами, так и с бронхиальной астмой для выявления ее генеза, - рассказала врач пульмонолог-аллерголог Татьяна Миклина. – Мы у себя проводим аллергопробы и уже через несколько минут получаем результат, что очень удобно для пациентов. После чего индивидуально назначаются дозировки препаратов и проводится курсовое лечение с динамическим наблюдением общего анализа крови. Мы открыли аллергокабинет для оказания медицинской помощи для всех жителей города. Результаты обследования и лечения мы отдаем в больницу, откуда пациент был направлен, и в наших амбулаторных картах.

Несмотря на то, что лекарств от аллергии огромное множество, полностью ее вылечить пока невозможно. В новом кабинете при больнице № 6 анализы уже сдали более ста человек.

ИСТОЧНИК KP.RU