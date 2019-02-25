2019-02-25T10:44:35+03:00
Общество

Помнит все маршруты доставки Свердловска: старейшей сотруднице почты на Урале исполнилось 103 года

Евдокия Павловна переехала из Курганской области в 1930-м году
Олег Галимов
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Фото: ФГУП «Почта России» УралФото: ФГУП «Почта России» Урал
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В Екатеринбурге поздравили с Днем рождения труженицу тыла и ветерана труда Евдокию Павловну Мартынову. Пенсионерка является старейшей сотрудницей почты на Урале. Евдокия Павловна переехала в Свердловск из Курганской области в 1930-м году и 30 лет в должности почтальона.

Евдокия Павловна в советские годы. ФГУП «Почта России» Урал

Евдокия Павловна в советские годы. ФГУП «Почта России» Урал

- Евдокия Павловна сопровождала страховую почту и осуществляла почтовые обмены с центральными отделениями Свердловска: отвечала за сохранность почты, своевременность доставки почтовой корреспонденции и денег до отделений, а также осуществляла обратный прием почты из отделений и доставку ее в магистрально-сортировочный центр, - рассказали в ФГУП «Почта России» Урал.

Несмотря на свой преклонный возраст именинница до сих пор помнит все маршруты доставки почты по городским отделениям связи Свердловска. У Евдокии Павловны 4 детей, 7 внуков, 9 правнуков, 2 праправнуков. Имениннице вручили цветы и подарки от Почты России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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