2019-02-11T14:25:19+03:00
Общество

Врио директора ЦПКиО Романа Шадрина станет его заместитель

Нового руководителя выберут после утверждения концепции развития парка
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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К своим обязанностям новый руководитель приступит с 12 февраляК своим обязанностям новый руководитель приступит с 12 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
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У директора парка культуры и отдыха имени Маяковского Романа Шадрина сегодня последний рабочий день. С 12 февраля руководить ЦПКиО будет его заместитель - Михаил Юланов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Официально должность Юланова будет звучать как «временно исполняющий обязанности директора». С кандидатурой нового руководителя в мэрии определятся только после того, как будет утверждена концепции развития ЦПКиО.

Роман Шадрин решил покинуть пост добровольно. Он возглавлял парк с 2015 года, но две недели назад подал заявление об уходе по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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