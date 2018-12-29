В новогодние каникулы на улицы Екатеринбурга выйдет «Комендантский патруль»
Пока большая часть уральцев будут в новогодние праздники отдыхать, другим покой только снится. Свердловский гарнизон полиции в дни каникул организует «Комендантский патруль». Рейды будут проводиться с 30 декабря по 13 января.
Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, основная задача акции - предупреждение преступности несовершеннолетних. Тщательным проверкам подвергнутся ночные развлекательные заведения. В таких местах подростки до 16 лет должны находиться в сопровождении взрослых.
- Не останутся без внимания стражей правопорядка и те, кто занимается бродяжничеством, попрошайничеством, находится в розыске, а также лица, вовлекающие в противоправную деятельность молодежь, продающие подросткам алкоголь и сигареты. Чтобы установить их, участники акции посетят стоянки, рынки, привокзальные территории, - добавил полковник Горелых.
Свидетелей нарушения закона и увидивших детей, гуляющих по ночам без родителей, просят сообщать об этом по круглосуточному телефону доверия главка 8 (343) 358-71-61.