Владельца ювелирной фирмы в Асбесте, забившего молотком плотника, отправили в СИЗО
В Асбесте суд определился с мерой пресечения для 31-летнего владельца ювелирной фирмы. Мужчина подозревается в убийстве 47-летнего плотника ЖЭКа Сергея Жигарева. В минувшую пятницу Сергей с напарником чистили вентиляцию в доме, где живет подозреваемый. Из-за этого в подъезде стало пыльно, что разозлило предпринимателя. После словесной перепалки он взял молоток и забил им плотника.
- Подозреваемого отправили в следственный изолятор, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Владельцу ювелирной фирмы грозит до 15 лет лишения свободы.