Владельца ювелирной фирмы в Асбесте, забившего молотком плотника, отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-30T09:49:56+03:00

Подозреваемый сам сдался правоохранителям, когда узнал, что его объявили в розыск. Фото: соцсети

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Асбесте суд определился с мерой пресечения для 31-летнего владельца ювелирной фирмы. Мужчина подозревается в убийстве 47-летнего плотника ЖЭКа Сергея Жигарева. В минувшую пятницу Сергей с напарником чистили вентиляцию в доме, где живет подозреваемый. Из-за этого в подъезде стало пыльно, что разозлило предпринимателя. После словесной перепалки он взял молоток и забил им плотника.

- Подозреваемого отправили в следственный изолятор, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Владельцу ювелирной фирмы грозит до 15 лет лишения свободы.