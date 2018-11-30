2018-11-30T09:49:56+03:00
Происшествия

Владельца ювелирной фирмы в Асбесте, забившего молотком плотника, отправили в СИЗО

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Данил СВЕЧКОВ
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Подозреваемый сам сдался правоохранителям, когда узнал, что его объявили в розыск. Фото: соцсетиПодозреваемый сам сдался правоохранителям, когда узнал, что его объявили в розыск. Фото: соцсети
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В Асбесте суд определился с мерой пресечения для 31-летнего владельца ювелирной фирмы. Мужчина подозревается в убийстве 47-летнего плотника ЖЭКа Сергея Жигарева. В минувшую пятницу Сергей с напарником чистили вентиляцию в доме, где живет подозреваемый. Из-за этого в подъезде стало пыльно, что разозлило предпринимателя. После словесной перепалки он взял молоток и забил им плотника.

- Подозреваемого отправили в следственный изолятор, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Владельцу ювелирной фирмы грозит до 15 лет лишения свободы.

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