На Урале владелец ювелирной компании до смерти забил плотника ЖЭКа

В Асбесте 31-летний владелец ювелирной фирмы до смерти забил 47-летнего плотника Сергея Жигарева. Накануне сотрудник ЖЭКа вместе с напарником пришел в дом №9, где с семьей и проживает подозреваемый, на улице Мира и стал чистить вентиляцию.

Из-за временной процедуры подъезд многоэтажки покрылся пылью, что и вызвало раздражение у жильцов, в том числе и у предполагаемого убийцы. Мужчина сделал плотникам замечание и в грубой форме потребовал прекратить засорять коридор.

Предполагаемый убийца с женой. Фото: соцсети

Сергей как мог пытался объяснить ситуацию, но терпение бизнесмена лопнуло и он выхватил из ящика с инструментами тяжелый предмет (предположительно молоток – прим.ред.) и начал бить плотника по голове. Окровавленного работягу увезли на «скорой», но врачи уже ни чем не могли помочь. От полученных травм мужчина скончался.

Уже через несколько часов предпринимателя объявили в розыск, но долго искать его не пришлось – мужчина сам сдался силовикам.

- Следователями СКР по Свердловской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области. - Лицо, причастное к преступлению, было установлено по горячим следам, однако по месту жительства подозреваемый отсутствовал, в связи с чем был объявлен в розыск. Узнав о проводимом розыске, мужчина вместе с адвокатом сам явился в территориальный следственный отдел СК России. Сейчас он задержан. С его участием проводятся необходимые следственные мероприятия.

Известно, что у подозреваемого есть 23-летняя жена и маленькая дочка.