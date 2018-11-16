На улучшение экологии Среднего Урала потратят два миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-16T16:01:34+03:00

Часть этих денег пойдет на благоустройство Шарташского лесопарка в Екатеринбурге

Изменить размер текста: A A

Свердловские власти возьмутся за улучшение экологии. Для этого в следующем году регион получит два миллиарда рублей. Из них 692 миллиона поступят из федерального бюджета, 974,9 миллиона выделит областная казна, еще 31,5 миллиона дадут муниципалитеты и 330 миллионов поступят из внебюджетных источников.

Об этом на согласительной комиссии Заксобрания рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

На эти деньги проведут нейтрализацию шахтных вод, воспроизведут минерально-сырьевую базу, обустроят источники нецентрализованного водоснабжения и благоустроят Шарташский лесопарк в Екатеринбурге.

Также планируется отремонтировать Кушвинское, Нижнесалдинское, Александровское и Пелевинское, Зеленоборское и Холкинское гидротехнические сооружения.

- Все мероприятия направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, рациональное использование и восстановление природных ресурсов, обеспечение охраны и защиты лесов, воспроизводство и повышение их продуктивности, - подчеркнул Алексей Кузнецов.

В 2020 году финансирование программы предусмотрено в размере 1,9 миллиарда рублей, в 2021 году - 1,6 миллиарда.