2018-11-14T08:51:18+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге ликвидировали прорыв, из-за которого «сварились» четыре иномарки

Подача тепла и горячей воды полностью восстановлены
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В ЕТК пообещали возместить автовладельцам ущербВ ЕТК пообещали возместить автовладельцам ущербФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании закончили ремонтные работы на трубопроводе, который прорвало накануне на улице Крылова. Подача тепла и горячей воды в близлежащих домах полностью восстановлена.

- Повреждение было локализовано и ремонтники приступили к работе: заменили 12 метров трубопровода диаметром 500 миллиметров. На месте работали 23 специалиста с применением восьми единиц спецтехники, - рассказали в пресс-службе ЕКТ.

Коммунальная авария произошла 13 ноября. Днем из-под земли забил фонтан кипятка. Струя горячей воды пробила асфальт и разметала его куски на десятки метров. В результате пострадали четыре припаркованные рядом машины: у автомобилей выбиты стекла и сильно оплавлены корпуса.

Вода прибывала с такой скоростью, что в итоге размыла грунт, и 50 квадратных метров дороги просто провалились. Попавших в ловушку водителей и пассажиров спасателям пришлось вытаскивать на руках.

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