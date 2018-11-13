2018-11-13T12:31:30+03:00
Общество

«Кипяток стал заливать детский садик во время прогулки»: рядом с «Екатеринбург Ареной» прорвало трубу

На улице Мельникова все заволокло паровым туманом
Данил СВЕЧКОВ
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Паром заволокло несколько улиц. Фото: Екатерина Самохвалова, Инцидент.Екатеринбург, vk.comПаром заволокло несколько улиц. Фото: Екатерина Самохвалова, Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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Центр Екатеринбурга погрузился во мглу. Внезапный туман опустился на улицы прилегающие к стадиону «Екатеринбург Арена». Правда. происхождение у тумана этого было не природное, а коммунальное. Из-за аварии на теплосетях из-под земли стала вырываться горячая вода, которая на морозе и стала парить. Случилось это в 11.30.

В Екатеринбурге детский сад затопило кипятком.Видео: «Типичный Екатеринбург»

- Ремонтные бригады локализуют место повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 500 милиметров на улице Мельникова, - сообщают в «Екатеринбургской теплосетевой компании». - Специалисты оценят масштаб повреждения и объем ремонтных работ, после чего приступят к восстановительном работам.

Горячая вода поднялась на поверхность в 11.30. Фото: Екатерина Самохвалова, Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Горячая вода поднялась на поверхность в 11.30. Фото: Екатерина Самохвалова, Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Во время ЧП вода устремилась к детскому саду №28, что на улице Мельникова. Когда кипяток подобрался к ограде, дети гуляли на улице.

- Кипяток начал заливаться на территорию садика, - говорит Ольга Шандра, заместитель заведующей - Мы, педагоги и администрация, быстро сработали. Как только увидели, что потекло, собрали всех детей и увели в здание. Малыши даже ничего и не поняли. После этого они пообедали и легли спать.

Но в ближайшее время детей отправят по домам, так как горячая вода затопила подвал и первый этаж садика. Пожарные с помощью гидроэлеватора откачивают из помещений горячую воду.

Центр Екатеринбурга заволокло паровым туманом.Видео: «Типичный Екатеринбург»

Из-за холодной погоды, паровой столб поднялся выше домов. Фото: Александра Семина, Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Из-за холодной погоды, паровой столб поднялся выше домов. Фото: Александра Семина, Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Но одних лишь ремонтных бригад в зоне ЧП недостаточно. К делу подключились уже и спасатели МЧС, потому что-то из-за прорыва провалилась земля.

- Образовался провал грунта площадью около 50 квадратных метров, несколько автомобилей оказались в горячей воде, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Спасатели из легкового автомобиля на руках эвакуировали двух человек, кроме того, пожарные помогали людям безопасно переходить залитые водой участки дороги.

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