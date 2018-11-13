2018-11-13T13:29:10+03:00
Происшествия

Людей из машин вытаскивали на руках: из-за прорыва возле «Екатеринбург Арены» провалилась дорога

Просело 50 квадратных метров проезжей части
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Автовладельцев ждет дорогостоящий ремонтАвтовладельцев ждет дорогостоящий ремонтФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коммунальная авария возле стадиона «Екатеринбург Арена» оставила некоторых автомобилистов без машин.

В результате прорыва трубы на улице Мельникова по дороге и тротуарам потекли реки кипятка. Вода прибывала с такой скоростью и силой, что в итоге размыла грунт, и 50 квадратных метров проезжей части просто провалились. Несколько автомобилей оказались в ловушке.

В одну секунду земля буквально ушла из-под ног и колес Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одну секунду земля буквально ушла из-под ног и колесФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сотрудники МЧС из легкового автомобиля на руках были эвакуировали двух человек. Кроме того, пожарные помогают людям безопасно переходить залитые водой участки дороги, - рассказали в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Пока коммунальщики откачивают воду, владельцы пострадавших авто выясняют, кому жаловаться.

- Полная машина камней - щебовоз. Сварилась как пельмень, - говорит один из автомобилистов.

Коммунальщики экстренно откачивают воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальщики экстренно откачивают водуФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации Екатеринбургской теплосетевой компании, ремонт ведется без отключения тепла и горячей воды, но со снижением параметров. Под ограничение попали 200 домов, 19 детских садов и 12 школ.

Социально-значимые объекты, попавшие в зону прорыва, работают в штатном режиме.

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