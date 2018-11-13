Людей из машин вытаскивали на руках: из-за прорыва возле «Екатеринбург Арены» провалилась дорога
Коммунальная авария возле стадиона «Екатеринбург Арена» оставила некоторых автомобилистов без машин.
В результате прорыва трубы на улице Мельникова по дороге и тротуарам потекли реки кипятка. Вода прибывала с такой скоростью и силой, что в итоге размыла грунт, и 50 квадратных метров проезжей части просто провалились. Несколько автомобилей оказались в ловушке.
В одну секунду земля буквально ушла из-под ног и колесФото: Алексей БУЛАТОВ
- Сотрудники МЧС из легкового автомобиля на руках были эвакуировали двух человек. Кроме того, пожарные помогают людям безопасно переходить залитые водой участки дороги, - рассказали в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Пока коммунальщики откачивают воду, владельцы пострадавших авто выясняют, кому жаловаться.
- Полная машина камней - щебовоз. Сварилась как пельмень, - говорит один из автомобилистов.
Коммунальщики экстренно откачивают водуФото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По информации Екатеринбургской теплосетевой компании, ремонт ведется без отключения тепла и горячей воды, но со снижением параметров. Под ограничение попали 200 домов, 19 детских садов и 12 школ.
Социально-значимые объекты, попавшие в зону прорыва, работают в штатном режиме.