В Екатеринбурге ищут 10-летнего школьника, пропавшего во время прогулки

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-08T08:24:22+03:00

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В Екатеринбурге разыскивают ушедшего из дома 10-летнего школьника Евгения Левина. О пропаже ребенка сообщила его мама. По словам женщины, вчера сын, как обычно вернулся из школы, пообедал и пошел гулять. Из квартиры на улице Инженерной, 43 Евгений вышел около 13:00, с тех пор его никто не видел.

В полиции сообщили, что мальчик воспитывается в благополучной семье, на учете в полиции не состоит.

- Приметы разыскиваемого: возраст 10 лет, рост 132 сантиметра, телосложение среднее, славянской внешности, волосы светло-русые, глаза голубые, - говорится в ориентировке.

В день пропажи школьник был одет в черную куртку с капюшоном, отороченным мехом бежевого цвета, спортивные брюки черного цвета, черные ботинки из нубука, синюю шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацие о местонахождении Евгения Левина, просят сообщать по телефонам: (343) 356-42-13 (Дежурная часть ОП№ 13), 294-14-94 (Дежурная часть УМВД по Екатеринбургу), либо «02».