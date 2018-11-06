В противорадиационном укрытии Екатеринбурга прикрыли нелегальный салон красоты

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-06T14:13:09+03:00

Здание является федеральной собственностью, но договор аренды с владельцами предприниматель заключать не стал

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В Екатеринбурге прокуратура вычислила хитрого предпринимателя, который решил сэкономить при открытии бизнеса и занял нежилые помещения. В пустующих зданиях мужчина оборудовал косметологический кабинет.

Однако старт-ап уральцу придется ликвидировать. Мало того, что мужчина ничего не сообщил владельцам объектов, так еще и оказалось, что здания являются противорадиационным укрытием.

- По действующему законодательству такие строения относятся исключительно к федеральной собственности. При этом договор аренды или иной договор, предоставляющий право владения и пользования нежилыми помещениями, собственником имущества с индивидуальным предпринимателем не заключался, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура подала иск в свердловской Арбитражный суд, где требовала от предпринимателя освободить площади противорадиационного укрытия.

Служители Фемиды заявление удовлетворили. Предпримчивому бизнесмену придется искать под салон красоты новое помещение.