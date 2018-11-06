Глава свердловского избиркома Валерий Чайников возглавил аппарат губернатора и правительства
Председатель свердловской избирательной комиссии Валерий Чайников с сегодняшего дня будет трудиться в новой должности. Экс-главу избиркома назначили вице-губернатором. На этом посту Валерий Чайников возглавит аппарат губернатора и правительства Свердловской области. Соответствующий указ уже подписан Евгением Куйвашевым.
- Перед Свердловской областью стоят амбиционные социально-экономические задачи. Следуя по пути реализации нового «майского» указа Президента и программы «Пятилетка развития», мы должны вывести регион в тройку российских лидеров. Уверен, что отличное знание территории, профессионализм и опыт, которыми обладает Валерий Аркадьевич Чайников, будут способствовать достижению всех поставленных целей, - сказал губернатор.
Избирательную комиссию Свердловской области Валерий Чайников возглавлял с 2012 года.