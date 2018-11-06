2018-11-06T14:24:31+03:00
Общество

Средний Урал после потепления ожидают резкие заморозки

С +3 градусов столбики термометров опустятся до -11
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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К выходным на Урал придут настоящие зимние морозы и обильные снегопадыК выходным на Урал придут настоящие зимние морозы и обильные снегопадыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Наступившая неделя порадует уральцев не только четырьмя рабочими днями, но теплой погодой. До выходных будет стоять плюсовая температура.

Во вторник, 6 ноября, днем будет +2 градуса. Ожидается переменная облачность, временами снег и дождь. Ветер западный, 4 метра в секунду.

В среду, 7 ноября, днем воздух прогреется до +3 градусов, ночью будет 0. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ветер западный, 4 метра в секунду.

В четверг, 8 ноября, днем температура составит +2 градуса, ночью по-прежнему сохранится 0. Переменная облачность, временами небольшие снегопады. Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду.

А вот в пятницу, 9 ноября, очень резко похолодает. Днем столбики термометров покажут -8 градусов, а ночью опустятся до -11. Будет переменная облачность и снег. Ветер северо-западный, 1 метр в секунду.

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