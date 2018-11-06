Средний Урал после потепления ожидают резкие заморозки
Наступившая неделя порадует уральцев не только четырьмя рабочими днями, но теплой погодой. До выходных будет стоять плюсовая температура.
Во вторник, 6 ноября, днем будет +2 градуса. Ожидается переменная облачность, временами снег и дождь. Ветер западный, 4 метра в секунду.
В среду, 7 ноября, днем воздух прогреется до +3 градусов, ночью будет 0. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ветер западный, 4 метра в секунду.
В четверг, 8 ноября, днем температура составит +2 градуса, ночью по-прежнему сохранится 0. Переменная облачность, временами небольшие снегопады. Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду.
А вот в пятницу, 9 ноября, очень резко похолодает. Днем столбики термометров покажут -8 градусов, а ночью опустятся до -11. Будет переменная облачность и снег. Ветер северо-западный, 1 метр в секунду.