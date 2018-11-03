Екатеринбуржец взял бронзу молодежного первенства Европы по дзюдо

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-03T12:26:58+03:00

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Дзюдоист из Екатеринбурга завоевал бронзовую награду молодежного первенства Европы , которые в эти дни проходит в венгерском Дьёре.

Иван Долгих выступал в категории до 60 килограммов. Трудности у уральца начались, как только он ступил на татами. Первый поединок с турком выдался чересчур напряженным и вместо положенных четырех минут длился почти девять.

- Мы всегда смотрим трансляцию, болеем за сына, к нам приходят друзья. Сестра Вани пошла даже на утреннюю тренировку, где занимаются малыши, вместо вечерней со сверстниками, чтобы поддержать брата. Я, например, неделю не брился, боялся спугнуть удачу. Теперь это станет хорошей приметой для нашей семьи! - рассказал отец Ивана Сергей.

Вторую встречу с бельгийцем екатеринбуржец окончил досрочно, а вот в борьбе за выход в финал Иван уступил грузину. Однако в поединке за третье место уралец собрался и одержал победу над немецким дзюдоистом.

- Одна часть за поддержку и веру - семье, вторая за мудрость, терпение и труд - тренерам, третья - Федерации дзюдо Свердловской области, еще одна - болельщикам, - улыбается Иван. - Но медаль всё-таки одна и она принадлежит нашей большой семье дзюдо, которая объединяет всех от любителей до профессионалов, от спортсменов до тренеров, от болельщиков до судей.