2018-11-02T11:56:59+03:00
Общество

Пассажир «Кольцово» пытался провести в мешках из-под картошки реле для поездов

Мужчина намеревался продать приборы за границей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В аэропорту «Кольцово» таможенники задержали странного пассажира - он вез свой багаж в мешках из-под картошки. Уроженец Узбекистана, направлявшийся из Екатеринбурга в Ташкент, уверенно проследовал к зеленому коридору, но вызвал у таможни подозрения.

Как оказалось - не зря. Содержимое мешков - 35 коробок с электромагнитнми реле для локомотивов - было нелегальным.

- Общий вес багажа составил 75,5 килограммов. Реле напряжения мужчина вез в Ташкент для продажи. Этот элемент выполняет самые различные функции на тепловозах. Такой багаж обязательно нужно декларировать, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Реле таможенники забрали и поместили на склад временного хранения. В отношении находчивого предпринимателя вынесено определение о возбуждении административного дела. Горе-бизнесмену грозит штраф и конфискация товара.

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