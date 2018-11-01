Жителю Невьянска грозит срок за то, что он без спроса через окно залез в квартиру к собутыльнице

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-01T10:41:38+03:00

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Житель Невьянска может сесть в тюрьму за то, что зашел в гости к подруге неординарным способом. За несколько дней до этого мужчина познакомился с женщиной, после чего отправился к ней домой, где пара устроила пьянку.

Вернувшись к себе, уралец обнаружил, что пришел без обуви и некоторой одежды. Решив забрать вещи, мужчина снова отправился к приятельнице. Но к этому моменту женщины дома не оказалось, зато было открыто окно.

Через него обвиняемый залез в квартиру, собрал забытый гарбероб и таким же способом вышел из жилища.

- В тот же день, обвиняемый вновь пришёл к квартире женщины. На этот раз, чтобы разобраться с мужчиной, с которым у него незадолго возник конфликт и который, как полагал обвиняемый, находится у знакомой. Несмотря на то, что дверь опять оказалось закрытой, обвиняемый вновь воспользовался незапертым окном и ещё раз нарушил неприкосновенность чужого жилища. Впрочем, застать того, кого он разыскивал, ему не удалось, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, трудотерапия до 1 года, либо арест до трех месяцев.