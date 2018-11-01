2018-11-01T09:09:17+03:00
Общество

В Камышлове отправили за решетку виновника ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик

Вместо разрешенных 40 километров в час, мужчина гнал под 100
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Камышлове вынесли приговор водителю, устроившему смертельное ДТП с ребенком. Алексея Акулова признали виновным в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека.

Трагедия произошла в августе, когда мужчина ехал в селе Обуховское по улице Мира, не обращая никакого внимания на дорожные знаки.

- Проигнорировав требования дорожного знака, ограничивающего максимальную скорость до 40 километров в час, Акулов двигался 97,8 километров в час. Ввиду чего напротив дома № 90 сбил ребенка-пешехода, внезапно появившегося на проезжей части, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Пострадавший ребенок скончался на операционном столе, не приходя в сознание. На мужчину завели уголовное дело, свою вину он признал.

Суд приговорил Андрея Акулова к 2,5 годам колонии-поселения, а также запретил два года садиться за руль. В пользу родителей погибшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Параллельно наказание получила и мать мальчика. Ее привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Во время трагедии она вместе с мужем пьянствовала, оставив сына без присмотра.

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