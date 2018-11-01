2018-11-01T08:35:14+03:00
Общество

Прокуратура начала проверку в уральском поселке, где уже месяц не могут наладить отопление

На администрацию был подан иск в суд
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Белоярский прокурор взял под личный контроль ситуацию с отоплеением в поселке Студентческий. Сегодня Генрих Гулиев организовал для местных жителей выездной личный прием - он пройдет в сельской управе.

Тепло должно было придти во все дома и учреждения Свердловской области еще до 10 октября, но на тот момент в поселке отопление дали лишь в 22,5% жилфонда. Почти месяц замерзал и детский сад. К концу октября проблема почти разрешилась - сегодня отопления нет только в двух многоквартирниках.

- Отсутствие отопления было связано с проведением работ в рамках муниципального контракта с ООО «Лидер» по прокладке новой теплотрассы. Старые сети пришли в ненадлежащее техническое состояние и требовали замены, чтобы избежать аварийных ситуаций, - рассказали в пресс-служюе областной прокуратуры.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрацию Белоярского округа обеспечить отоплением все объекты. В отношении главы возбуждено административное дело и внесено представление об устранении нарушений.

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