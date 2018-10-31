2018-10-31T11:59:01+03:00
Общество

Уральцы отказались предлагать новые варианты для второго названия «Кольцово»

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Топ-10 имен для «Кольцово» остался прежнимТоп-10 имен для «Кольцово» остался прежнимФото: Алексей БУЛАТОВ
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Завершился второй этап конкурса «Великие имена России». В голосовании приняли участие 90 тысяч человек, которые предложили порядка 50 имен выдающихся соотечественников для 47 аэропортов страны.

11 вариантов, набравшие по 500 голосов, добавили к спискам, ранее сформированным общественными палатами регионов.

- Наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители Омска, Симферополя, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, Волгограда, Владивостока, Горно-Алтайска, - рассказали организаторы.

Аэропорт Самары предложили назвать в честь капитана футбольного «Зенита» Александра Анюкова, воздушную гавань Архангельска - Михаила Ломоносова, аэропорт Калининграда - именем Эмануила Канта, а петербургский «Пулково» - Сергея Шнурова.

Свердловчанам голосование оказалось неинтересным, поэтому у «Кольцово» не добавилось вариантов для второго имени. Дополнительное название выберут из списка, который сформировала Общественная палата области.

Среди претендентов - Павел Бажов, Георгий Жуков, Василий Татищев, Эдуард Россель, Борис Ельцин и Дмитрий Мамин-Сибиряк.

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