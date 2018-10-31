На Урале прокуратура заставила больницу возить пациента на гемодиализ в соседний город

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-31T09:21:07+03:00

Ездить на процедуру нужно в Серов три раза в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Новолялинском районе прокуратура заставила больницу возить свою пациентку на гемодиализ в другой город. Женщина - инвалид первой группы - страдает хронической почечной недостаточность и трижды в неделю ей необходимо проходить терапию.

Но делать это самостотельно пациентка не могла. Кроме проблем с почками, у женщины больные ноги, а на гемодиализ нужно ездить трижды в неделю в Серов, до которого 70 километров.

- Учитывая сложность проведения процедуры, побочные эффекты после нее, а также географическую удаленность возникала угроза вреда жизни и здоровью пациенки, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - При возникновении осложнений у женщины нет возможности получить неотложную помощь, либо эта процедура будет отсрочена, что может привести к печальным последствия.

По результатам проверки прокуратура направила иск в суд стребованием обязать возить пациентку на машине из дома на гемодиализ и обратно. Служители Фемиды требования удовлетворили, больница их уже выполняет.