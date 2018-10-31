В Екатеринбурге каршеринговая иномарка «села» на забор

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-31T07:30:30+03:00

Компания, которая ехала в прокатной машине, с места ДТП сбежала

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В Екатеринбурге ночью на улице Свердлова, недалеко от железнодорожного вокзала, разбился автомобиль каршеринговой компании «Делимобиль». Как рассказали очевидцы, Hyundai Solaris занесло на повороте, после чего иномарка снесла две секции ограждения и «села» на третью.

Забор буквально распилил заднюю часть автомобиля надвое. Компания, которая ехала в машине, к счастью, не пострадала, но тут же поспешила «замести следы» и сбежала с места аварии.

- Утром ехал - стоял еще один «Делимобиль». Внутри спал водитель, - сообщили в группе участники паблика «Инцидент Екатеринбург». - Видимо, сотрудник ждал эвакуатор.