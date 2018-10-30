В Свердловской области открыли «горячую линию» по вопросам подросткового насилия
В последние месяцы на Урале не выходят из новостной ленты избиения и травля школьников друг друга. Родители не успевают строчить заявления на обидчиков своих детей, а силовики - расследовать подростковые разборки.
Именно поэтому в дело решил включиться Уральский Родительский Комитет, который в срочном порядке запускает «горячую линию» по вопросам детского и подросткового насилия.
- Каждый случай с пострадавшими детьми, будет тщательным образом изучаться совместно с уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области, а также надзорными и правоохранительными органами власти, для дальнейшего определения всех виновных лиц и привлечения их к строгой ответственности, - рассказал председатель Комитета Евгений Жабреев.
Родителям, чьи дети пострадали физически или психологически, просят сообщать об этом по номеру 8-922-119-28-88. Также о проблеме можно рассказать, отправив сообщение по электронной почте - zhabreev-urk@mail.ru.