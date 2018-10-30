На Урале фирма, производящая противопожарные материалы, попалась на взятке за «липовую» экспертизу

СЕГОДНЯ 08:15 2018-10-30T08:19:56+03:00

Сумма взятки была меньше штрафа в 16 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь компания должна заплатить штраф в 500 тысяч рублей

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В Екатеринбурге за дачу взятки оштрафован «Производственный участок противопожарных работ». ООО занимается установкой и обслуживанием пожарного оборудования, а также огнезащитной обработкой.

Перед тем, как продукция предприятия поступит в продажу, она обязана пройти проверку. В ходе одной из них представитель ООО предложил начальнику сектора исследовательских и испытательных работ за 30 тысяч рублей ускорить судебно-экспертный контроль и выдать положительное заключение.

- В ходе экспертизы требовалось определить группу воспламеняемости и коэффициент дымообразования коврового напольного покрытия, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - По результатам проверки прокуратура в отношении ООО «Производственный участок противопожарных работ» возбудила административное дело.

Суд оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей.