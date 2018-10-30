2018-10-30T07:18:23+03:00
Общество

У сайта аэропорта «Кольцово» изменился дизайн

В новой версии нет рекламы, а навигация расписана буквально по шагам
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Старая версия сайта по-прежнему остается доступнойСтарая версия сайта по-прежнему остается доступнойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аэропорт «Кольцово» сменил дизайн своего сайта. Новая версия отличается минимализмом, что в разы упрощает поиск нужной информации. Теперь на сайте нет рекламы, а навигация расписана буквально по шагам и во многом повторяет движения пассажиров в терминале.

- Минималистский дизайн позволяет сконцентрироваться на главном, а интерфейс подстраивается под посетителя и предлагает необходимую информацию, отсекая все лишнее. Ряд полезных сервисов позволяют пассажирам сэкономить время и организовать свое пребывание в аэропорту: бронировать билеты и гостиницы, получать электронные сообщения с подробной информацией о рейсах, оставлять обращения, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: скрин с сайта аэропорта

Фото: скрин с сайта аэропорта

Новый дизайн разработали УК «Аэропорты Регионов» совместно с digital-агентством Uplab. Основным критерием была возможность получить необходимую информацию в один-два клика. Причем это должно быть удобно делать как с компьютера, так и с телефона или планшета.

Новый сайт заработал 29 октября, но пользователи в любой момент могут перейти на прежнюю версию.

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