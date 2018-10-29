В аэропорту Кольцово пресекли незаконный вывоз антикварного креста

СЕГОДНЯ 14:22 2018-10-29T14:26:28+03:00

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В аэропорту Кольцово таможенники задержали нелегальную посылку. Почтовое отправление должно было уйти из Екатеринбурга в США. И все бы ничего, но внутри лежал старинный христианский крест.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенников насторожило внешнее убранство креста, и они отправили его на экспертизу. Оказалось, что крест относится к культурным ценностям как предмет отправления религиозных культов различных конфессий, созданный более 50 лет назад.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- 640-граммовый крест - настоящая реликвия для старообрядцев. Крест отлит в Поморье во второй половине XIX века из латуни. Он декорирован эмалью белого, темно-синего и бирюзового цветов. На кресте изображены Бог Саваоф, Святой Дух в виде голубя и летящие ангелы, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В отношении отправителя ведется административное расследование. Ему грозит штраф и конфискация товара.