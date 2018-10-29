В Екатеринбурге пациентов, которые перенесли инсульт, будут наблюдать по электронной карте

СЕГОДНЯ 08:35 2018-10-29T08:38:25+03:00

На данный момент вероятность того, что у пациента произойдет рецидив - 1:5 Фото: Алексей БУЛАТОВ

При таком подходе вероятность рецидива должна сократиться в несколько раз

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Врачи уральской столицы намерены в несколько раз сократить количество рецидивов у перенесших инсульт. Для этого в Екатеринбурге разработана новая система наблюдения пациентов.

Узкие специалисты будут самостоятельно записывать пациентов на прием и вносить данные по их текущему состоянию в специальную электронную карту. Ее содержание, в свою очередь, будет доступно лечащему врачу в поликлинике.

- Лечащий доктор стационара через электронную информационную систему «Мир» записывает пациента на контрольный прием в «личном кабинете» врача поликлиники. И лечащий врач видит результаты медицинских данных в электронной карте больного, может скорректировать его дальнейшее лечение. Такое взаимодействие врачей стационара с докторами поликлиники необходимо для профилактики повторного инсульта, - рассказал главный невролог города, заведующий неврологическим отделением ЦГБ № 23 Вадим Гусев.

На данный момент вероятность того, что у пациента произойдет рецидив - 1:5. С новой системой наблюдения риски должны сократиться в несколько раз.