2018-10-25T08:56:47+03:00
Общество

Центральный банк РФ отозвал лицензию у Уралтрансбанка

Кредитное учреждение полностью лишилось собственного капитала
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Банк разработал план по выходу из финансового кризиса, но так его и не выполнилБанк разработал план по выходу из финансового кризиса, но так его и не выполнилФото: Алексей БУЛАТОВ
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Центральный банк РФ отозвал лицензию у Уралтрансбанка, головной офис которого находится в Екатеринбурге. Соответствующий приказ датируется сегодняшним числом.

Многие клиенты узнали об этом только когда пришли в отделения банка, чтобы внести или снять деньги.

Клиенты не могут не заплатить налоги, не снять наличные

Клиенты не могут не заплатить налоги, не снять наличные

- При мне женщина хотела заплатить, но ее развернули. Сотрудники в отделении есть, но они кого не пускают. На улице стоят инкасаторские машины, а сами инкассаторы отшучиваются: «Вы на нас крест поставили?», - говорят горожане.

Серьезные проблемы в кредитном учреждении начались в прошлом году. Тогда в ходе проверки выяснилось, что банк регулярно занижал размер кредитного риска и не соблюдал обязательные нормативы. После этого Уралтрансбанк обязали принять меры, чтобы избежать возможного банкротства.

Офисы кредитного учреждения кроме Свердловской области есть в Тюменской, Курганской, Челябинской областях, Пермском крае и Москве

Офисы кредитного учреждения кроме Свердловской области есть в Тюменской, Курганской, Челябинской областях, Пермском крае и Москве

Уралтрансбанк разработал план по выходу из финансового кризиса, главным пунктом которого был поиск инвестора, но так его и не выполнил.

- Дальнейшее ухудшение качества активов ПАО «Уралтрансбанк» привело к необходимости доформирования резервов на возможные потери, полной утрате собственного капитала кредитной организации и, как следствие, признанию надзорным органом плана мер по финансовому оздоровлению ПАО «Уралтрансбанк» невозможным к исполнению, - говорится на сайте Центробанка.

В Екатеринбурге находится восемь отделений Уралтрансбанка. Также филиалы кредитного учреждения есть в Тюменской, Курганской, Челябинской областях, Пермском крае и Москве.

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