2018-10-11T14:52:31+03:00
Происшествия

На Урале требуют посадить на 47 лет банду похоронщиков, которые жгли машины конкурентов

Таким способом сотрудники ритуальной фирмы пытались стать монополистами
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Также подельники промышляли разбоями и организацией ДТПТакже подельники промышляли разбоями и организацией ДТПФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на скамье подсудимых оказались сотрудники одной из ритуальных фирм. По сути, мужчины занимались вечным бизнесом, но их целью была монополия, поэтому коллеги принялись устранять конкурентов.

В результате на Максима Чайку, Дениса Синяка, Александра Шишкина, Сергея Кадочникова, Егора Аммосова завели сразу пять уголовных дел.

Чтобы увеличить прибыль, Синяк и Емельянов организовали преступную группу, которая запугивала работников других похоронных бюро тем, что разбивала или поджигала их машины.

Чайка будучи испектором Комбината специализированного обслуживания, стал активно предлагать руководству МУПа организовать совместное предприятие с Емельяновым и Синяком. При этом комбинат должен был отказаться от части заказов в пользу нового учреждения за вознаграждение.

- Синяк и Емельянов также предлагали создать денежный фонд с целью оплаты акций по устранению конкурентов. После того, как руководство МУПа отказалось и произошла серия преступлений, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Обвиняемые умышленно уничтожили 10 автомобилей, принадлежащих конкурентам, четырех из них - путем поджога.

Кроме того, Шишкин совершил разбойное нападение на сотрудника ювелирной компании и похитил у него драгоценности на 533 тысячи рублей.

Максим Чайка также обвиняется в организации ДТП с участием машины, принадлежащей подруге жены, у которой супруга проживала после развода с ним.

Один из участников ОПГ заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания о всех преступлениях, вследствие чего уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Виталий Объещиков смог избежать наказания. Его обвиняли в повреждении чужого имущества, но срок давности привлечения к ответственности уже истек.

Остальным участникам гособвинитель просит дать от 5,5 до 12,5 лет колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин