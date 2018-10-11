На Урале требуют посадить на 47 лет банду похоронщиков, которые жгли машины конкурентов

11 Окт. 12:22 2018-10-11T14:52:31+03:00

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В Екатеринбурге на скамье подсудимых оказались сотрудники одной из ритуальных фирм. По сути, мужчины занимались вечным бизнесом, но их целью была монополия, поэтому коллеги принялись устранять конкурентов.

В результате на Максима Чайку, Дениса Синяка, Александра Шишкина, Сергея Кадочникова, Егора Аммосова завели сразу пять уголовных дел.

Чтобы увеличить прибыль, Синяк и Емельянов организовали преступную группу, которая запугивала работников других похоронных бюро тем, что разбивала или поджигала их машины.

Чайка будучи испектором Комбината специализированного обслуживания, стал активно предлагать руководству МУПа организовать совместное предприятие с Емельяновым и Синяком. При этом комбинат должен был отказаться от части заказов в пользу нового учреждения за вознаграждение.

- Синяк и Емельянов также предлагали создать денежный фонд с целью оплаты акций по устранению конкурентов. После того, как руководство МУПа отказалось и произошла серия преступлений, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Обвиняемые умышленно уничтожили 10 автомобилей, принадлежащих конкурентам, четырех из них - путем поджога.

Кроме того, Шишкин совершил разбойное нападение на сотрудника ювелирной компании и похитил у него драгоценности на 533 тысячи рублей.

Максим Чайка также обвиняется в организации ДТП с участием машины, принадлежащей подруге жены, у которой супруга проживала после развода с ним.

Один из участников ОПГ заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания о всех преступлениях, вследствие чего уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Виталий Объещиков смог избежать наказания. Его обвиняли в повреждении чужого имущества, но срок давности привлечения к ответственности уже истек.

Остальным участникам гособвинитель просит дать от 5,5 до 12,5 лет колонии.