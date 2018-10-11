В Екатеринбург за неделю завезли 1000 тонн свежих овощей и фруктов

11 Окт. 10:22 2018-10-11T10:24:00+03:00

Овощи и фрукты прибыли из Казахстана, Киргизии и Беларуссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все они легальны и прошли санитарный контроль

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В уральскую столицу завезли 1120 тонн свежих овощей и фруктов. Весь объем продукции поступил на плодоовощную базу из стран Таможенного союза с 1 по 10 октября.

Овощи и фрукты прибыли из Казахстана, Киргизии и Беларуссии. Больше всего фуры привезли винограда - 322 тонны. На втором месте репчатый лук - 260 тонн, на третьем - свежие огурцы. Также в Екатеринбург привезли дыни, айву, яблоки, сливы, хурму, перец, гранаты, помидоры, баклажаны, кабачки, цветную капусту и редьку.

- Отделом карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории Россельхознадзора проведен фитосанитарный контроль ввезенной продукции, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. - Карантинные объекты не обнаружены.