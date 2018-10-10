На Среднем Урале отремонтировали 4% федеральных трасс

10 Окт. 13:17 2018-10-10T13:23:33+03:00

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В Свердловской области отремонтировали 24 километра федеральных трасс.

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Уралуправтодор» завершило капитальный ремонт 18-километрового участка на федеральной дороге Р-242 Пермь - Екатеринбург.

Работы на объекте проводились в два этапа. На первом, в прошлом году, подрядчик обновил участок с 169 по 180 километр. В этом году работы продолжились на отрезке с 180 по 187 километр.

Дорожники отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, уложили новое покрытие, установили ограждения, заменили дорожные знаки, поставили две автобусные остановки и нанесли дорожную разметку термопластиком.

- Закончился ремонт и на участке дороги Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган с 81 по 87 километр. Здесь рабочие также отремонтировали водопропускные трубы, уложили новое покрытие, поставили освещение, знаки, ограждения, сигнальные столбики и четыре остановки, а также нанесли дорожную разметку, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

Отметим, что общая протяженность федеральных трасс в Свердловской области составляет 588 километров.