На Урале под суд пойдет бухгалтер, которая перевела на счета родственников 7 миллионов рублей

5 Окт. 11:08 2018-10-05T12:57:38+03:00

Чтобы отвести от себя подозрения, женщина сама подала в суд на свою компанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге пенсионерка разработала мошенническую схему, по которой увеличила бюджет своей семьи на 7 миллионов рублей.

56-летняя женщина работала главным бухгалтером предприятия ООО «ДентоБиоЛюкс» и была единственным человеком, имеющим доступ к расчетному счету компании.

- С 2010 по 2015 год женщина переводила с него деньги общества на свой счет, счет своего супруга - индивидуального предпринимателя, а также зятя. При этом она не ставила в известность своих родственников о том, где взяла такие средства, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Факты перечислений бухгалтер намеревалась скрывать при помощи перевода денег между контрагентами фирмы, увеличивая сумму их долга.

При этом женщина на листе с образцом подписи бывшего директора, составила расписку о том, что эти деньги фирмы занимала у нее. Согласно документу, займ должен быть возвращен до 30 декабря 2016 года.

После этого бухгалтер подала иск, где требовала с работодателя с учетом якобы накапавших процентов и неустойки 13 миллионов рублей. Но женщину разоблачили и завели два уголовных дела по статьям "Присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере" и "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

- Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями городского УВД, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Первое уголовное дело было возбуждено в октябре 2017 года, второе - 9 мая 2018-го. Расследование производилось следственным подразделением отдела полиции № 12.

Пенсионерке грозит до 7,5 лет колонии.