На Урале под суд пойдет управляющий, который вымогал у компании-банкрота 200 тысяч рублей

5 Окт. 08:31 2018-10-05T11:38:44+03:00

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В Ектеринбурге будут судить временного управляющего строительной компании "Золотая горка". Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством в особо крупном размере.

Управляющий следил за расходованием денег на фирме-банкроте, а также был ответственным за все юридические решения. Пользуясь своим служебным положением, мужчина решил подзаработать на клиенте и придумал преступную схему, по которой намеревался получить от директора строительной компании 4 миллиона рублей.

- В частности директор предприятия передал управляющему 200 тысяч рублей за составление финансового отчета, где указывалось, что у предприятия недостаточно имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве и нет возможности восстановить платежеспособность без признаков преднамеренного банкротства. Также управляющий обещал не направлять в полицию акт для привлечения директора к уголовной ответственности и не поддерживать поданное им ранее ходатайство об отстранении директора от должности, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время передачи денег вымогателя задержали, а после завели на него уголовное дело. Временному управляющему грозит от 7 до 12 лет колонии.

- Преступление было выявлено и раскрыто оперуполномоченными ОЭБ и ПК городского УВД. Встреча временного управляющего и директора компании состоялась в одном из баров на улице Ленина, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу. -Подозреваемый был задержан. В последующем полицейские осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела о коммерческом подкупе.