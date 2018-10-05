2018-10-05T11:38:44+03:00
Происшествия

На Урале под суд пойдет управляющий, который вымогал у компании-банкрота 200 тысяч рублей

Мужчине грозит до 12 лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Ектеринбурге будут судить временного управляющего строительной компании "Золотая горка". Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством в особо крупном размере.

Управляющий следил за расходованием денег на фирме-банкроте, а также был ответственным за все юридические решения. Пользуясь своим служебным положением, мужчина решил подзаработать на клиенте и придумал преступную схему, по которой намеревался получить от директора строительной компании 4 миллиона рублей.

- В частности директор предприятия передал управляющему 200 тысяч рублей за составление финансового отчета, где указывалось, что у предприятия недостаточно имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве и нет возможности восстановить платежеспособность без признаков преднамеренного банкротства. Также управляющий обещал не направлять в полицию акт для привлечения директора к уголовной ответственности и не поддерживать поданное им ранее ходатайство об отстранении директора от должности, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время передачи денег вымогателя задержали, а после завели на него уголовное дело. Временному управляющему грозит от 7 до 12 лет колонии.

- Преступление было выявлено и раскрыто оперуполномоченными ОЭБ и ПК городского УВД. Встреча временного управляющего и директора компании состоялась в одном из баров на улице Ленина, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу. -Подозреваемый был задержан. В последующем полицейские осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела о коммерческом подкупе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин