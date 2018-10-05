Пирамида Хеопса и статуя Зевса: ледовый городок Нижнего Тагила украсят фигуры семи чудес света

5 Окт. 07:10 2018-10-05T07:10:07+03:00

Скульптуры расположатся на территории в пятьдесят тысяч квадратных метров

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Несмотря на совсем недавний приход осени, уже можно начинать думать о подготовке к Новому году. В Нижнем Тагиле она уже идет полным ходом. Накануне в администрации обсудили дизайн-проект будущего центрального ледового городка.

В этот раз территорию городка значительно расширят и сделают тематическое зонирование. Скульптуры установят на Театральной площади, в сквере за драматическим театром и на площади Молодежи.

Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

- Часть городка около РЦ «Современник» будет рассчитана на детей младшего возраста. Вместе с родителями ребята смогут увидеть семь чудес древнего мира: пирамиду Хеопса, Висячие сады Семирамиды, статую Зевса Олимпийского, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский и Александрийский маяк на острове Фарос, - рассказал Андрей Зайцев, директор ООО «Парад» - подрядной организации, которая занимается проектированием.

Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

В сквере за драмтеатром построят большую горку с тремя спусками для катания на «бубликах». А Театральную площадь украсит выставка современных «чудес света» в Кремле. Внутри стен московской достопримечательности возведут наиболее известные и посещаемые исторические объекты: Колизей, Биг-Бэн, Тадж-Махал, Великую китайскую стену и Эйфелеву башню.

По замечанию врио главы города Владислава Пинаева, подрядчики обещали включить в проект и славянский символ. По славянскому календарю 2019 год - год парящего орла.