Екатеринбуржец может сесть на восемь лет за покупку 700 фальшивых долларов

27 Сент. 09:42 2018-09-27T14:33:39+03:00

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В Екатеринбурге перед судом предстанет 30-летний фальшивомонетчик. Мужчину обвиняют в хранении в целях сбыта поддельной иностранной валюты.

В Интернете уралец наткнулся на сайт, где среди прочего предлагалось купить нелегальные доллары США высокого качества и различного номинала с доставкой курьерском до двери.

- Обвиняемый разместил заказ на приобретение поддельных банковских билетов достоинством 100 долларов США. Затем через платежный терминал мужчина оплатил поддельные банкноты, внеся за них сумму, эквивалентную 695 долларам, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Воспользоваться присланными деньгами екатеринбуржец не успел, сотрудники ФСБ задержали его прямо в момент получения посылки.

В ходе расследования обвиняемый пояснил, что планировал сбыть купюры во время отпуска. Теперь отдых придется отложить лет на восемь. Именно такое максимальное наказание грозит фальшивомонетчику.