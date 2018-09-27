2018-09-27T14:33:39+03:00
Общество

Екатеринбуржец может сесть на восемь лет за покупку 700 фальшивых долларов

Поддельные банкноты мужчина заказал в Интернете
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге перед судом предстанет 30-летний фальшивомонетчик. Мужчину обвиняют в хранении в целях сбыта поддельной иностранной валюты.

В Интернете уралец наткнулся на сайт, где среди прочего предлагалось купить нелегальные доллары США высокого качества и различного номинала с доставкой курьерском до двери.

- Обвиняемый разместил заказ на приобретение поддельных банковских билетов достоинством 100 долларов США. Затем через платежный терминал мужчина оплатил поддельные банкноты, внеся за них сумму, эквивалентную 695 долларам, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Воспользоваться присланными деньгами екатеринбуржец не успел, сотрудники ФСБ задержали его прямо в момент получения посылки.

В ходе расследования обвиняемый пояснил, что планировал сбыть купюры во время отпуска. Теперь отдых придется отложить лет на восемь. Именно такое максимальное наказание грозит фальшивомонетчику.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин