Екатеринбуржец может сесть на восемь лет за покупку 700 фальшивых долларов
В Екатеринбурге перед судом предстанет 30-летний фальшивомонетчик. Мужчину обвиняют в хранении в целях сбыта поддельной иностранной валюты.
В Интернете уралец наткнулся на сайт, где среди прочего предлагалось купить нелегальные доллары США высокого качества и различного номинала с доставкой курьерском до двери.
- Обвиняемый разместил заказ на приобретение поддельных банковских билетов достоинством 100 долларов США. Затем через платежный терминал мужчина оплатил поддельные банкноты, внеся за них сумму, эквивалентную 695 долларам, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Воспользоваться присланными деньгами екатеринбуржец не успел, сотрудники ФСБ задержали его прямо в момент получения посылки.
В ходе расследования обвиняемый пояснил, что планировал сбыть купюры во время отпуска. Теперь отдых придется отложить лет на восемь. Именно такое максимальное наказание грозит фальшивомонетчику.