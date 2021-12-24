После отмены дистанта несколько десятков классов закрылись на карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники Екатеринбурга досрочно уйдут на зимние каникулы. Об этом сообщили в городском департаменте образования. Ранее о возможном переносе каникул сообщал заместитель свердловского губернатора Павел Креков.

Департамент образования администрации города Екатеринбурга рекомендовал руководителям образовательных организаций:

- продолжить работу детских садов в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер;

- организовать деятельность организаций, реализующих программы дополнительного образования, в очном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер;

- предусмотреть перенос начала каникулярного периода для обучающихся 1-х - 11-х классов:

- с 25 декабря 2021 года (для школ, работающих в режиме 5-дневной учебной недели);

- с 27 декабря 2021 года (для школ, работающих в режиме 6-дневной учебной недели).