После отмены дистанта несколько десятков классов закрылись на карантин.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Школьники Екатеринбурга досрочно уйдут на зимние каникулы. Об этом сообщили в городском департаменте образования. Ранее о возможном переносе каникул сообщал заместитель свердловского губернатора Павел Креков.
Департамент образования администрации города Екатеринбурга рекомендовал руководителям образовательных организаций:
- продолжить работу детских садов в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер;
- организовать деятельность организаций, реализующих программы дополнительного образования, в очном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер;
- предусмотреть перенос начала каникулярного периода для обучающихся 1-х - 11-х классов:
- с 25 декабря 2021 года (для школ, работающих в режиме 5-дневной учебной недели);
- с 27 декабря 2021 года (для школ, работающих в режиме 6-дневной учебной недели).