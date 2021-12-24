Мужчина был за рулем больше 12 часов. Фото: управление ГИБДД по Екатеринбургу/соцсети

В Екатеринбурге продолжается расследование смертельной аварии на пересечении Объездной дороги и Чусовского тракта. Поздним вечером 22 декабря черный Nissan Murano пытался проехать на красный сигнал, в результате чего протаранил едущий слева Audi A6. От удара кроссовер отлетел в грейдер.

Виновником ДТП оказался 32-летний уроженец Чувашской Республики Валерий Николаев. Он вместе с супругой Ольгой возвращался с родины домой в Тюмень. На переднем пассажирском сидении был 7-летний сын пары. Женщина вместе с двумя другими детьми сидела сзади. Мальчик, находившейся рядом с отцом, получил перелом носа из-за сработавшей подушки безопасности. Ее забыли отключить.

После удара автомобиль Николаевых отлетел в грейдер, обе иномарки получили серьезные повреждения. Фото: управление ГИБДД по Екатеринбургу

Второй мальчик 4 лет получил травму живота, а его годовалая сестренка отделалась ушибами и сотрясением. Мать детей погибла на месте. Момент аварии попал на видео.

- Автомобилем Nissan управлял отец детей, его стаж составляет 8 лет, к административной ответственности ранее привлекался 15 раз. Водитель прошел медицинское освидетельствование – состояние опьянения не установлено. За рулем автомобиля находился с 8 утра, на какой сигнал выехал на перекресток пояснить не смог, - пояснили в Госавтоинспекции.

Нередко водители выезжают на перекресток при смене сигналов светофора, пытаясь побыстрее его «проскочить», увечив при этом скорость, в результате чего провоцируют серьезные дорожные аварии. Фото: управление ГИБДД по Екатеринбургу

Напомним, что недавно в Екатеринбурге вынесли приговор Илье Мальцеву, который погубил в аварии всю свою семью. Весной его «Лада» столкнулась с фургоном Fiat, тогда погибли трое взрослых и 7-летняя девочка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Влюбленные и непристегнутые: появилось видео из машины пары, погибшей в страшной аварии (подробнее)