Семья возвращалась в Тюмень от родственников. Фото: управление ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция опубликовала видео смертельной аварии в Екатеринбурге, в результате которой скончалась многодетная мать. Столкновение Nissan Murano и Audi A6 произошло вечером 23 декабря на перекрестке Объездной и Чусовского тракта. На кадрах видно, как водитель кроссовера нагло едет на красный сигнал светофора и таранит белую иномарку.

Водитель Nissan не получил травм, а его 31-летняя жена скончалась до прибытия скорой помощи. Известно, что мужчина провел за рулем порядка 12 часов. Его проверили на алкотестере, он был трезв.

- Виновник аварии пояснил автоинспекторам, что он с семьей следовал домой из Чувашской республики в Тюмень. За рулем автомобиля находился с 8 утра, на какой сигнал выехал на перекресток пояснить не смог, - отмечают в ГИБДД.

От удара Nissan отлетел в грейдер. Фото: управление ГИБДД Екатеринбурга

На переднем пассажирском сидении в детском кресле сидел 7-летний мальчик. Он получил сотрясение и перелом носа из-за сработавшей подушки безопасности, которую забыл отключить отец.

- На заднем пассажирском сидении слева сидел мальчик 4 лет в несертифицированном кресле. Ребенок получил тупую травму живота и был госпитализирован ДГКБ № 9, справа от него сидела годовалая девочка - медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушибы, - добавили в Госавтоинспекции.

Отец детей получил водительские права восемь лет назад. За это время его 15 раз штрафовали за нарушение ПДД.

Напомним, что в ноябре этого года в Нижнем Тагиле в аварии погибла 17-летняя студентка и ее друг.