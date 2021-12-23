В Екатеринбурге в ДТП погибла мать троих детей

Супруги с детьми возвращались домой в Тюмень из Чувашской республики Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Возле ТЦ «Мега», на 2 километре Чусовского тракта ночью, 22 декабря, произошла страшная авария, в которой погибла 31-летняя мать троих детей. Женщина сидела на заднем пассажирском сидении Nissan Murano между сыном и дочкой. Еще один мальчик сидел спереди. За рулем иномарки был 32-летний глава семьи. Супруги с детьми возвращались домой в Тюмень из Чувашской республики, где они были в гостях у родственников.

По предварительным данным, глава семьи проехал на красный и столкнулся с Audi A6. После чего их машину отбросило на стоящий грейдер.

Женщина скончалась в машине скорой помощи Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- ДТП произошло в 23:25. Водитель автомашины Nissan Murano, двигаясь по Московскому тракту со стороны Новомосковского тракта в направлении улицы Светлореченская, по предварительной информации допустил выезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем Audi A6, двигающийся по Чусовскому тракту от улицы Металлургов на разрешающий сигнал светофора, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Мать троих детей пытались откачать медики, однако от полученных травм она скончалась в машине скорой помощи на месте аварии. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности и находились в специальных креслах, поэтому серьезно не пострадали.

Сидевших на заднем сидении четырехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку врачи осмотрели и отпустили домой. Семилетнего мальчика, сидевшего на пассажирском кресле рядом с водителем оставили под присмотром врачей в ДГБ №9 с травмой носа. Их отец в аварии не пострадал. Водитель Audi A6 - 44-летняя женщина также не получила никаких травм.

Обе иномарки оказались сильно повреждены, с места аварии их эвакуировали Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Водитель грейдера рассказал сотрудникам ГИБДД, что не видел аварию и почувствовал сильный удар, когда на него отбросило Nissan Murano. Машина в которой ехала семья и Audi A6 получили значительные механические повреждения, с места ДТП их эвакуировали.

- Для установления и причин обстоятельств аварии на месте происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга и Свердловской области, а также следователь специализированного отдела по расследованию ДТП, - добавили в ГИБДД Екатеринбурга. - По факту ДТП начато проведение расследования.