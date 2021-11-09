Олег знал Александру со школы. Фото: соцсети / УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле простились с 17-летней студенткой медицинского колледжа Александрой, которая вместе с другом Виталием Богачевым погибла вечером 4 ноября в аварии. За рулем синего Opel Astra был 20-летний Олег Черезов. Парень знал девушку со школы, в тот день компания гоняла по городу на высокой скорости.

На Черноисточенском шоссе легковушка стала прыгать из ряда в ряд. Олег не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение, а потом врезался в опору линии электропередач. Виталий и Александра погибли на месте.

После публикации момента аварии мнения о ДТП разделились. Одни считают, что вина Олега очевидна. Другие – критикуют водителя белого Volswagen Jetta, который начал перестраиваться левый ряд и мог подрезать Opel.

- Стаж управления транспортным средством водителя с 2019 года. Автоинспекторы провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, опьянение не установлено, - пояснили в свердловском управлении ГИБДД.

В случае возбуждения уголовного дела Олегу может грозить до 7 лет лишения свободы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

После аварии Олега Черезова доставили в больницу. В своих первых показаниях он заявил, что ничего не помнит. Родители погибшей девушки заявляют, что не имеют к нему претензий.

- Любой из нас может попасть в аварию, - рассказала «КП»-Екатеринбург мать Александры. – Оборвалась жизнь двух человек, зачем ломать третью?! Мы знаем семью Олега, им сейчас очень тяжело. Возбуждено ли уголовное дело я не знаю. Он точно сядет, но моего ребенка это не вернет. Мне очень больно видеть, как в соцсетях «полощут» Олега. Почему-то никто не пытается найти водителя Volkswagen?! Тот водитель даже не вышел посмотреть, что стало с другой машиной.

На момент публикации связаться с Олегом Черезовым не удалось. После сообщения корреспондента он удалил страницу во «ВКонтакте».